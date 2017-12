ONU: Donald Trump lance un ultimatum et l’AP dénonce…les menaces!

L’avertissement lancé mardi depuis le Conseil de sécurité par l’ambassadrice Nikki Haley à l’intention des pays membres de l’ONU n’était pas un coup de bluff. Mercredi, le président Donald Trump a lancé un sévère ultimatum envers les pays membres de l’ONU à la veille d’une séance plénière consacrée à l’annulation de sa déclaration sur Jérusalem. Cette séance a été convoquée à la demande de la Turquie et du Yémen.

Si mardi Nikki Haley avait juste averti qu’elle « noterait pour le président américain les noms des pays qui voteront contre les Etats-Unis », Donald Trump a entièrement soutenu son ambassadrice et été encore plus précis: « Nous prendrons note de ces votes et nous sanctionnerons tous ces pays qui prennent notre argent et ensuite votent contre nous au Conseil de sécurité voire à l’assemblée générale. Ils prennent des centaines de millions de dollars et même des milliards de dollars et ensuite, ils votent contre nous??!! », s’est-il emporté devant l’ensemble de son cabinet. « Nous surveillerons ces votes. Laissez-les voter contre nous, nous économiserons beaucoup d’argent, cela nous est égal », a-t-il finalement rajouté, avant de longuement féliciter Nikki Haley, pour sa démarche sur cette question.

Parmi les réactions, la palme revient au responsable des Affaires étrangères de l’Autorité Palestinienne, Riyad Al-Maliki, qui depuis Istanbul a dénoncé les « menaces et intimidations exercées par Washington »! Pour le représentant d’une cause qui s’est spécialisée dans le chantage, les menaces de violences, le mensonge, l’incitation à la haine et le terrorisme, il faut avouer que cette réaction est pour le moins cocasse.

Une autre réaction, celle-là prévisible également, est venue de la Turquie, décidemment omniprésente dans ce combat contre les Etats-Unis et Israël. Aux côtés de Riyad Al-Maliki, le ministre turc des Affaires étrangères Mevlüt Cavusoglu a fustigé Donald Trump: « Nous voyons maintenant que les Etats-Unis ont pris la voie des menaces (…) Qu’allez-vous faire en prenant les noms? Allez-vous permettre que ces pays soient eux aussi occupés? Ou allez-vous les punir? Le monde a changé. La logique du ‘Je suis fort, donc j’ai raison’ a changé. Désormais, le monde se soulève contre l’injustice. Désormais, aucune nation qui a de l’honneur, aucun Etat qui se respecte ne courbe l’échine face à ce genre de pressions!! ».Là également, lorsque l’on voit qui parle on a presque envie de sourire…

Face à cette prise de position américaine déterminée et morale, l’attitude de l’Union européenne et de la France en particulier a encore l’air plus méprisable que d’habitude.

Photo Illustration