Nikki Haley menace les pays membres de l’ONU

Après l’échec de l’Egypte devant le Conseil de sécurité, la Turquie et le Yémen ont pris le relais et demandé une rediscussion sur la question de Jérusalem devant l’Assemblée générale de l’ONU. Elle aura lieu jeudi. Mais si Ankara s’obstine à être à la pointe du combat contre les Etats-Unis et Israël, l’ambassadrice américaine Nikki Haley n’est pas de nature à renoncer au combat. Elle a prévenu que les Etats-Unis noteront les noms de tous les pays qu’ils ont aidé par le passé – et qu’ils aident toujours – qui voteront pour dénoncer la déclaration du président Donald Trump. « Nous n’accepterons pas d’être attaqués par ceux que nous aidons » a dit sèchement Nikki Haley.

Mardi, le président turc Recep Erdogan a provoqué Washington en appelant les pays membres des Nations unies à soutenir un projet de résolution sur le statut de Jérusalem, après l’échec devant le Conseil de sécurité.

« J’invite à nouveau tous les pays membres de l’ONU à défendre le statut historique de Jérusalem », a déclaré M. Erdogan.

Photo Hadas Parush / Flash 90