Le séminaire de la Midrechet Hen, un événement à ne pas manquer

Comme chaque été, la Midrechet Hen de la communauté Emouna Chelema Biroushalayim vous donne rendez-vous pour un séminaire de deux jours sur un thème passionnant: 70 visages, un peuple. Il aura lieu les dimanche 08 et lundi 09 juillet.

A l’occasion des 70 ans de la création de l’Etat d’Israël, vous être invités, hommes et femmes, à venir étudier la profondeur de notre peuple, pour toucher son âme et comprendre ce qui nous unit.

Deux cours seront réservés aux femmes, celui de la Rabbanite Taly Ben-Ichay et le clou de ce séminaire; le cours de la Rabbanite Yemima Mizrahi, qui clôturera la première journée d’étude. Dans un hébreu accessible à tous, la Rabbanite Yemima ne manquera pas de mettre son érudition et son talent oratoire au service du message central pour notre peuple, que ce séminaire veut faire passer.

Tous les autres cours seront donnés en français, par de brillants intervenants.

Voir le programme ci-dessous:

Le séminaire se tiendra les dimanche 8 et lundi 9 juillet au Beth Haknesset Emouna Chelema, 7 Rehov Ashriel Bouzaglo, Baka, Jérusalem

Pour tous renseignements ou inscriptions:

Evelyne: 050-3072282

Secrétariat Emouna Chelema Biroushalayim: 02-6735985

Crédit photo: Elisheva Marciano