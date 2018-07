70 visages, un peuple Le séminaire de la Midrechet Hen

Comme chaque été, la Midrechet Hen de la communauté Emouna Chelema Biroushalayim, tient son séminaire ouvert à tout public, sous le thème, cette année: ”70 visages, un peuple”.

Le Rav Yehuda Ben-Ichay, dirigeant spirituel de la communauté, nous en dit davantage.

Le P’tit Hebdo: Comment s’est fait le choix du thème pour cette année?

Rav Yehuda Ben-Ichay: Cette année, nous avons voulu célébrer à notre façon les 70 ans de l’Etat d’Israël. Nous allons donc analyser les 70 facettes de notre peuple au regard de la notion d’unité du peuple. Le rassemblement de tous les Juifs du monde entier est déjà bien avancé. Nous avons devant nous un énorme puzzle d’origines, de pensées, d’idées. Nous tâcherons de comprendre comment toutes ces pièces peuvent s’unir pour appartenir à une seule nation. Nous partirons à la recherche de cette épine dorsale qui rassemble ce peuple qui parait si disparate.

Lph: L’unité semble être le point faible de notre peuple.

Rav Y.B-I.: Ce n’est qu’une apparence. A l’image de la mer, alors qu’à la surface, on voit des vagues, l’écume, plus on va en profondeur, plus le calme se fait. Les divergences, les clivages au sein de notre peuple sont en surface. Nous avons le privilège de réaliser le retour d’Israël sur sa terre. Ce qui nous unit est bien plus fort que ce qui nous divise. Si tel n’était pas le cas, nous ne pourrions avoir une telle réussite. La collaboration entre nous tous est sincère que ce soit à l’armée, dans le travail, dans la société. Le séminaire de la Midrechet Hen se propose de découvrir la profondeur du peuple d’Israël et d’arriver à son âme.

Lph: Qui seront les intervenants?

Rav Y.B-I.: Le séminaire sera en français, sauf le cours de la Rabbanit Yemima Mizrahi le premier soir. Nous avons donc porté notre choix sur des intervenants francophones de qualité, qui puissent transmettre le message que nous voulons faire passer, en français. Ainsi, vous pourrez écouter le Rav Yossef Attoun, le Rav David Benezra, le Dr Eliezer Shargorodsky, le Rav Eytan Fiszon, le Rav Michaël Tobiano, le Rav Yoël Benharrouche, le Rav Yaakov Lévy et c’est le Rav Chlomo Aviner qui clôturera le séminaire.

Le séminaire est ouvert à tout public, hommes et femmes, exceptés les deux cours donnés par des femmes: ceux de Taly Ben-Ichay et de la Rabbanite Yemima Mizrahi.

Lph: Si on ne devait venir que pour une raison au séminaire de la Midrechet Hen, laquelle serait-elle?

Rav Y.B-I.: L’unité est la centralité de notre existence. Venez l’étudier dans une ambiance chaleureuse. Chacun(e) est invité(e) à participer à tous ou partie des cours proposés. A partir de 10h, pendant toute la journée et sur deux journées, ce séminaire est une plongée dans l’âme de notre peuple.

Le séminaire se tiendra les dimanche 8 et lundi 9 juillet au Beth Haknesset Emouna Chelema, 7 Rehov Ashriel Bouzaglo, Baka, Jérusalem

Pour tous renseignements ou inscriptions:

Evelyne: 050-3072282

Secrétariat Emouna Chelema Biroushalayim: 02-6735985

Propos recueillis par Guitel Ben-Ishay