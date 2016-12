Zeev Elkin révèle la perfidie de Barack Obama

Le ministre de la Protection de l’environnement Zeev Elkin, en visite en Ukraine a apporté de nouveaux éléments sur l’attitude américaine dans les heures qui ont précédé le vote au Conseil de sécurité. Le ministre révèle notamment que le président ukrainien Petro Porochenko voulait que son pays s’abstienne lors du vote, mais qu’il a reçu un coup de fil du vice-président américain John Biden lui intimant de faire voter l’ambassadeur ukrainien à l’ONU en faveur de la résolution anti-israélienne.

Zeev Elkin a également indiqué que Barack Obama a exercé des pressions sur d’autres pays hésitants afin qu’ils votent en faveur du texte. Il s’avère donc de plus en plus que le président américain a vraiment voulu clore ses huit ans de mandat par un geste historique anti-israélien, mêlant vengeance personnelle et puérile envers Binyamin Netanyahou ainsi qu’aveuglement idéologique quant aux enjeux du conflit israélo-palestinien.

Le ministre a insisté sur la perfidie du président américain sortant, en rappelant qu’il y a trois semaines encore, l’ambassadeur des Etats-Unis en Israël Dan Shapiro assurait que l’Administration Obama ne permettra pas l’adoption d’une résolution anti-israélienne avant la fin de son mandat.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90