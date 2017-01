Yuli Edelstein à Gérard Larcher: « La France nous a décus! »

Le président de la Knesset Yuli Edelstein a reçu le président du Sénat Gérard Larcher actuellement en visite en Israël avec quelques sénateurs. Lors de la réception qu’il leur a réservée, Yuli Edelstein a dénoncé le vote de la France au Conseil de sécurité: « Ce vote de la France a été accueilli avec déception et colère en Israël. Ces sentiments sont d’autant plus forts qu’Israël se range résolument du côté de la France dans la lutte contre le terrorisme qui la frappe depuis deux ans et aide la France dans ce domaine ». Le président de la Knesset a dit qu’Israël espérait une autre attitude de la part d’un pays qui se dit ami.

Yuli Edelstein a également dit à ses invités que la tenue de la conférence de Paris sans la présence d’Israéliens et de Palestiniens « n’a aucun sens » et il a surtout réfuté devant les sénateurs français l’argument selon lequel les localités juives de Judée-Samarie seraient l’obstacle principal à la paix. « Qu’avons-nous reçu en retour lorsque nous avons quitté la bande Gaza et détruit tous les villages juifs? Des milliers de roquettes et missiles! », a-t-il rajouté.

Prenant ensuite la parole, Gérard Larcher a proposé de créer un organisme inter-parlementaire afin de lutter contre les incompréhensions et les préjugés entre les deux pays. Il s’est dit conscient du sentiment ressenti en Israël après le vote à l’ONU mais a estimé que la surprise est plutôt venue du côté des Etats-Unis. Concernant la prochaine conférence de Paris, le président du Sénat a insisté sur la nécessité d’un dialogue entre les parties. Il a remercié Israël pouer son aide à la France dans le domaine de la lutte contre le terrorisme.

Après cette réception, la délégation française a rencontré le chef de l’opposition Itshak Herzog ainsi que le président de l’association d’amitié parlementaire Israël-France Elie Elalouf (Koulanou). Lors de sa rencontre avec Itsahk Herzog se trouvait également Léah Goldin, la maman du soldat Hadar Goldin hy »d. Le président du Camp Sioniste a demandé à Gérard Larcher son aide pour faire libérer la dépouille de l’officier israélien. La maman du soldat a souligné que son fils avait été tué lors d’un cessez-le-feu que le Hamas avait accepté. Le président du Sénat s’est engagé à aider: « Nous remplirons notre devoir moral », a-t-il répondu à Léah Goldin.

Photo Issac Harari / Flash 90 / Porte-parole Knesset