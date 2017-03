Yossi Cohen: « L’Iran est la priorité absolue pour Israël »

Le directeur du Mossad Yossi Cohen et le chef d’Etat-major Gadi Eizencot se sont exprimés mardi matin à Netanya lors du congrès « Sécurité et stratégie » au nom de Meïr Dagan, ancien directeur du Mossad décédé en 2016. Les deux hommes se sont aussi entretenus.

Le chef d’Etat-major a indiqué que Tsahal est confronté en 2017 à cinq menaces différentes. Il a notamment cité le Hezbollah, qui connait des difficultés financières et politiques et qui pourrait bien se lancer dans une aventure contre Israël pour redorer son blason. Il a également pointé du doigt l’Iran qui combat Israël par milices interposées, que ce soit depuis le Liban, la Syrie ou de la bande de Gaza.

Gadi Eizencot a aussi voulu souligner que les deux dernières années ont été les plus calmes qu’Israël ait connues à sa frontière sud depuis la Guerre des Six Jours.

Le directeur du Mossad a quant à lui relevé que la situation au Proche-Orient est très instable et peut changer de manière très rapide. Il a noté que les guerres actuelles ne se font plus seulement de pays à pays mais au moyen d’organisations ainsi que des réseaux sociaux et de la cybernétique.

Parmi tous les défis auxquels est confronté Israël, Yossi Cohen a mentionné l’Iran comme le menace n°1 pour Israël. « Tant que le régime des ayatollahs sera en place à Téhéran, l’Iran constituera un danger pour Israël, pour la région mais aussi pour le monde libre », a souligné le directeur du Mossad.

Photo Flash 90