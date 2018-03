Yoni Chetboun a nommé son numéro 2

Herzl Keren, chef de l’opposition à la mairie de Netanya, renonce à briguer le poste de maire, se rallie à Yoni Chetboun et devient son numéro 2.

On attendait l’annonce de candidature de Herzl Keren, chef de l’opposition à la maire actuelle, qui avait gagné 25% des voix aux dernières élections. Il n’en sera rien.

Herzl Keren préfère renoncer au poste de maire de Netanya et se rallier à Yoni Chetboun pour joindre leurs forces politiques et avoir une vraie chance de victoire. Il quitte donc son parti « Lemaan Netanya » et devient numéro 2 sur la liste municipale de Yoni Chetboun.

Dans l’opposition depuis 20 ans, Herzl Keren connaît parfaitement les rouages et les limites des institutions municipales. Il a lutté contre une urbanisation sauvage qui gâchait le paysage de la ville et s’est notamment illustré par son combat pour la baisse de la Arnona, combat auquel Yoni Chetboun se joindra.

Le renouvellement qu’il appelle de ses vœux depuis tant d’années lui semble aujourd’hui possible avec Yoni Chetboun.

« J’ai décidé de joindre ma grande expérience aux nombreuses qualités de Yoni Chetboun, son sérieux, son professionnalisme, son côté novateur, sa formidable capacité de gestion et de direction parce que je sais qu’il sera un maire exceptionnel pour tous les habitants de Netanya ».

Yoni Chetboun a, quant à lui, remercié Herzl Keren de l’avoir rejoint pour le bien des habitants et a salué son sens des responsabilités et du devoir et sa volonté de changement à Netanya.