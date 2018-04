Yom Hazikaron La-Shoah: allocution du Premier ministre à Yad Vashem

Comme chaque année le soir de Yom Hazikaron La-Shoah ve-laGevoura, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a prononcé un discours sur l’esplanade “Ghetto de Varsovie” à Yad Vashem. Cette année les cérémonies de Yom Hashoah sont placées sous le signe “Les rescapés de la Shoah perpétuent le souvenir et construisent un Etat”.

Voici des extraits de l’intervention du Premier ministre: “Les événements de ces derniers jours nous enseignent que la résistance face au Mal et à l’agressivité est un impératif de chaque génération. Il n’y a aucune génération qui puisse se dédouaner de cette mission, et malheur à la génération qui s’y dérobera” (…) “Nous avons vu la croix gammée que des émeutiers ont inscrit sur un drapeau de l’OLP à la frontière avec Gaza, nous avons vu le massacre d’enfants à l’arme chimique en Syrie. Nos coeurs se sont déchirés à la vue de ces horreurs. Une très importante leçon nous accompagne depuis la Shoah: si l’on ne se dresse pas contre le Mal meurtrier, il s’étendra à toute vitesse et menacera progressivement toute l’humanité” (…) “Ceci fut le message essentiel que j’ai adressé à la dernière Conférence sur la sécurité à Munich il y a deux mois. J’y étais venu à Munich comme Premier ministre d’Israël, conscient des événements qui s’y étaient déroulés. C’est depuis Munich qu’Hitler commença à diffuser sa terrible idéologie raciste. C’est aussi à Munich que les dirigeants des grandes puissances signèrent cet accord d’apaisement et de renoncement avec cet agresseur. Ils pensaient empêcher la guerre mais leurs concessions n’ont fait que la précipiter. Ils ont multiplié les dégâts et ont entraîné l’occupation de l’Europe” (…) Depuis que nous avons notre Etat indépendant, Israël ne se comportera jamais de cette façon erronée. Nous freinons l’agressivité de nos ennemis, et ce ne sont pas des mots en l’air. Nous agissons, nous attaquons ceux qui nous menacent, nous nous défendons et créons de la dissuasion et nous combattons avec force ceux qui projettent de nous détruire” (…) “Aujourd’hui également, il y a un régime extrémiste qui noue menace et qui menace la paix du monde. Ce régime déclare tout haut que son intention est de supprimer l’Etat d’Israël. Mais il y a aussi ceux qui se font des illusions, comme ceux de 1938 et qui pensent que l’accord signé avec l’Iran mettra fin à son agressivité. Mais tout au long de l’Histoire, nous avons vu à maintes reprises que ces accords ne valaient même pas le papier sur lequel ils étaient écrits aux yeux de ces régimes, et c’est la même chose concernant l’Iran et cet accord sur son programme nucléaire”.

Puis, s’adressant directement à l’Iran: “Ne testez pas la détermination d’Israël! Mon message à l’intention du peuple iranien est celui-ci: Israël n’est pas votre ennemi mais c’est ce régime qui vous opprime qui l’est. Lorsque vous vous en serez débarrassés, car il disparaîtra, nos deux peuples anciens pourront à nouveau coopérer et vivre en fraternité”.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90