Yom Haatsmaout: un attentat d’envergure déjoué

Un attentat d’envergure prévu pour Yom Haatsmaout a probablement été déjoué grâce à la vigilance des contrôleurs en faction au passage de Ri’han près de Jenine. Ils ont procédé à la fouille d’un camion qui leur paraîssait suspect et y ont découvert un engin piégé de forte puissance qui avait été bien dissimulé dans la partie arrière du véhicule. Le conducteur a été arrêté pour être interrogé et les artificers de la police sont intervenus pour neutraliser l’engin. Le Shin Bet cherche maintenant à savoir qui a commandité ce transfert et qui devait commettre l’attentat.

Selon Erez Tzidon, directeur de l’Office des points de passage au ministère de la Défense, cet engin explosif devait être livré à des terroristes qui projetaient de commettre un attentat le jour de Yom Haatsmaout dans l’une des villes d’Israël. A l’approche de Yom Hazikaron et Yom Haatsmaout, les soldats, gardes-frontières et policiers ont reçu ordre de redoubler de vigilance, comme d’habitude en telle période, mais avec encore plus de méticulosité en raison des menaces de vengeance de la part de l’Iran qui pourrait utiliser des organisations terroristes pour frapper en Israël même.

Erez Tzidon a félicité des contrôleurs qui ont mis la main sur cet engin qui ont fait preuve d’un grand professionnalisme et ont sans doute sauvé de nombreuses vies humaines. Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman les a également félicités et a assuré que les commanditaires de cet attentat seront poursuivis et punis.

Photo ministère de la Défense