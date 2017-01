Visite surprise du Premier ministre australien dans une synagogue de Sydney

Le Premier ministre australien Malcolm Turnbull a téléphoné vendredi après-midi dernier au rabbin de la grande synagogue de Sydney, Rav Levi Wolff, pour lui souhaiter une bonne fête de Hanouka. Le rabbin l’a alors invité à venir dans la soirée à l’office avec son épouse Lucy.

Quelques heures plus tard, les membres de la communauté ont eu la surprise d’accueillir le chef de leur gouvernement, coiffé d’une kippa. Il a participé à l’allumage des bougies, a prononcé un discours, puis a dansé avec le rabbin sur un air hassidique chanté par les fidèles.

Dans son discours, rapporte le site JTA, Malcolm Turnbull a déclaré que ‘le peuple juif avait toujours fait preuve de courage et de détermination face aux épreuves les plus sombres’. Il a par ailleurs dénoncé le vote anti-israélien au conseil de sécurité de l’Onu et assuré que ‘l’Australie se tenait toujours aux côtés d’Israël’.