Visite de Mike Pence: avertissement de Washington à Mahmoud Abbas

L’Administration américaine a lancé un sévère avertissement à l’Autorité Palestinienne et à son chef Mahmoud Abbas à quelques jours de la visite que doit effectuer le vice-président Mike Pence à Jérusalem, à Ramallah et au Caire. Jeudi, le terroriste Jibril Rajoub avait fait savoir qu’il refusera de recevoir le vice-président Mike Pence et que ce dernier est « persona non grata en Palestine ». Lors d’une interview à un quotidien saoudien, Jibril Rajoub a même demandé à toutes les capitales arabes de refuser de recevoir Mike Pence s’il désirait s’y rendre.

Un haut-responsable américain a indiqué que le vice-président américain est déterminé à rencontrer Mahmoud Abbas et qu’un refus de sa part serait très mal vu à Washington. « Un refus de recevoir Mike Pence serait contre-productif et les conséquences pourraient être très négatives si Mahmoud Abbas refusait de recevoir le vice-président américain » a précisé ce haut responsable américain.

Mahmoud Abbas n’a pour l’instant pas réagi à cette déclaration de son lieutenant Jibril Rajoub.