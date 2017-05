VIDÉO – Soutien de Nir Barkat, Maire de Jérusalem à Meyer Habib

Deux heures à peine après la tenue d’une réunion exceptionnelle du cabinet israélien dans les souterrains du Kotel pour marquer le jubilé de la libération de Jérusalem, j’ai été longuement reçu hier après-midi par mon ami Nir Barkat, maire de la ville.

Nous avons évoqué le contexte sécuritaire à Jérusalem, la situation de la communauté française et les projets de construction et d’aménagement urbain, notamment un projet de construction d’un ascenseur reliant le quartier juif à l’esplanade du Kotel.

Vous le savez, le combat pour Jérusalem, capitale éternelle et indivisible d’Israël et du peuple juif, est l’une des grandes causes de ma vie, sinon la plus importante.

A ce titre, Nir Barkat a tenu, à l’issue de l’entretien, à m’adresser un message vidéo de soutien.