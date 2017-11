Le vice-ministre de la Défense reçoit une délégation du Nigeria

Le vice-ministre de la Défense Elie Ban-Dahan a reçu une délégation venue du Nigeria avec à sa tête le député Muhammadu Sanusi Daggash, candidat au poste de Premier ministre d’ici une année. Ce dernier a tenu des propos très lucides et sages, déclarant que « les liens entre les pays d’Afrique et Israël doivent être désormais dictés par leurs intérêts communs et plus par le conflit israélo-palestinien ou l’attitude de certains pays arabo-musulmans envers Israël ». Une phrase qui illustre le changement qui s’opère peu à peu en Afrique noire dans ses relations avec l’Etat juif qui est en train de redevenir celle qui prévalait avant la Guerre de Kippour et le chantage des pays arabes.

Le député nigérian a souligné que bien qu’étant musulman, il oeuvre pour une renforcement de la coopération entre son pays et Israël notamment sur le plan économique et d’échanges d’informations. Ce dernier point fait allusion à la lutte contre le terrorisme islamique, le Nigeria étant particulièrement la cible d’attentats meurtriers commis par le groupe terroriste Boko Haram, filiale d’Al-Qaïda en Afrique sub-saharienne.

Après cette rencontre, le vice-ministre de la Défense a souligné combien cet entretien avait confirmé que le monde voit aujourd’hui Israël comme une puissance économique qui peut apporter beaucoup aux citoyens de nombreux pays. Elie Ben-Dahan y a aussi vu la démonstration que la qualité des relations des pays avec Israël ne dépend plus aujourd’hui de l’état des lieux du conflit israélo-palestinien, contrairement à ce qu’affirme l’opposition mais aussi à l’époque l’Administration Obama.