Venezuela: le nouveau vice-président lié au Hezbollah!

Selon le Centre Simon Wiesenthal, le nouveau vice-président du Venezuela, Tareck El-Aissami, nommé mercredi dernier par le président Nicolas Maduro, est lié de près au Hezbollah en Amérique latine. Shimon Samuels, directeur des Relations extérieures du Centre Wiesenthal, indique que bien que présenté officiellement comme Druze, El-Aissimi est identifié de manière étroite avec l’Iran et le Hezbollah, qui sont très actifs dans le continent sud-américain.

Le centre révèle que le nouveau vice-président vénézuélien fut parmi les intermédiaires dans les pourparlers entre l’Iran et l’Argentine de Cristina Kirchner en vue du fameux accord qui promettait du pétrole iranien en contrepartie notamment de l’étouffement des enquêtes sur la responsabilité iranienne dans les attentats contre la communauté juive de Buenos-Aires dans les années 1990.

La nomination de Tareck El-Aissami au sommet de l’Etat vénézuélien assurera et facilitera la poursuite des activités du Hezbollah en Amérique du sud. Dr. Ariel Gelblung, représentant du Centre Simon Wiesenthal pour l’Amérique latine indique que non seulement Tareck El-Aissami est très lié aux FARC colombiennes et aux cartels de la drogue, dont le Hezbollah tire largement profit, mais il a également hérité de la haine antisémite et antisioniste de l’ancien président Hugo Chavez. Pour le Dr. Gelblung, cette nomination risque de porter gravement atteinte à la communauté juive du Venezuela qui vit déjà des moments très difficiles depuis les années Chavez.

Photo Illustration