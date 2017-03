« Les USA nous ont mis en garde : n’annexez pas la Judée-Samarie » !

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman, leader du parti ‘Israel Beteinou’, a adressé une mise en garde aux partis de droite favorables à l’annexion de la Judée et de la Samarie. Lors d’une intervention, lundi matin, devant la commission parlementaire des Affaires étrangères et de la Défense, il a estimé qu’une telle mesure ‘risquait de provoquer instantanément une crise avec la nouvelle administration américaine’.

« Nous avons reçu des messages sans équivoque des Américains à ce sujet », a-t-il déclaré. Il a ajouté que ‘la coalition devait préciser de façon claire et précise qu’elle n’avait nullement l’intention d’étendre sa souveraineté (sur ces territoires)’.

Lieberman, qui doit entamer dans quelques jours une tournée aux USA, a souligné que ‘ceux qui souhaitaient la souveraineté israélienne sur la Judée et la Samarie devaient comprendre qu’une telle démarche aurait des répercussions immédiates sur le nouveau gouvernement américain’. Il a indiqué que depuis le début de la matinée, il avait reçu à ce sujet de nombreux appels téléphoniques provenant de membres du gouvernement US.

Lieberman a ensuite évoqué la crise humanitaire dans la bande de Gaza et les accusations mensongères contre Israël, que certains considèrent comme responsable de la situation dans la région. Il a raconté qu’au cours de l’année 2016, près de 18 000 Palestiniens de Gaza avaient bénéficié de soins médicaux dans un hôpital israélien. Par ailleurs, a-t-il précisé, près de 800 camions entrent chaque jour à Gaza par le point de passage de Kerem Shalom.

Et de rappeler : « L’Etat d’Israël a effectué une démarche dramatique : nous avons évacué toutes les localités (juives) et procédé au transfert de près de 10 000 Juifs à l’intérieur du territoire israélien. Nous sommes revenus, jusqu’au dernier millimètre, sur les lignes de 1967 et nous sommes aujourd’hui exposés à toutes sortes d’allégations ».

Et de s’écrier : « Il est inadmissible que le Hamas investisse des centaines de millions de dollars dans les tunnels et les roquettes pendant que nous assurons les frais d’électricité et d’eau ».