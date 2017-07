UNESCO: LE CAVEAU DES PATRIARCHES EST UN SITE DU PATRIMOINE ‘PALESTINIEN’!!

Le mensonge et le révisionnisme historique ont atteint un noueeau record à l’Unesco: le Comité du patrimoine de l’organisation a finalement adopté vendredi à Cracovie la résolution présentée au nom de l’Autorité Palestinienne, qui demandait à inscrire le Caveau des Patriarches de Hevron comme « site du patrimoine ‘palestinien' »!

Sur 21 Etats, 12 ont voté en faveur de la résolution, 3 seulement s’y sont opposés et 6 se sont abstenus.

L’ambassadeur d’Israël à l’Unesco Carmel Shama-Hacohen a réagi avec colère, non seulement à cause du résultat du vote mais parce qu’il a été permis par l’attitude polonaise qui est revenue sur des engagements pris envers Israël. En effet, le président polonais du Bureau du Comité du patrimoine mondial, Jacek Puchla » avait accepté la demande israélienne d’un vote à bulletin secret, ce qui aurait permis à des pays de voter selon leur conscience et non sous la pression des Etats arabes. « La Pologne nous a vendus au profit des Arabes », a accusé l’ambassadeur.

Au yishouv juif de Hevron, la réaction a été vive également: « Il s’agit d’une décision stupide, ridicule et antisémite, typique de cette bande d’ignares de l’Unesco emplis de haine ». Le porte-parole Noam Arnon a rappelé que « Hevron et le Caveau de Patriarches sont le socle du peuple juif dans lequel est enterré le premier homme a avoir été appelé ‘Israël’ (Jacob) ». Il a aussi rappelé que ce sont les Juifs qui ont construit le bâtiment du Caveau, des siècles avant que l’Islam n’apparaisse dans l’Histoire! Il a appelé le gouvernement israélien à réagir de la manière la plus ferme, par exemple en cessant sa contribution à l’Unesco mais aussi en prenant des mesures pour renforcer le yishouv juif ou en multipliant les visites d’écoles à Hevron.

Le président de l’Etat Reouven Rivlin a déclaré: « Cette décision de l’Unesco prouve une nouvelle fois que cette organisation s’acharne à diffuser des mensonges antijuifs alors qu’il se tait en même temps sur la destruction méthodiques dans la région des sites du patrimoine universel par des extrémistes brutaux ».

Le ministre de l’Education Naftali Benett a qualifié cette décision de « honteuse »: « Le lien du peuple juif avec Hevron est plus fort que toutes les résolutions de l’Unseco. Il existe depuis des milliers d’années. Ce fut la résidence de la royauté de David et le Caveau des Patriarches a été acheté par Avraham pour y enterrer les fondateurs et fondatrices de notre nation. Il faut rejeter avec mépris cette résolution et agir avec encore plus de détermination pour développer le yishouv juif de Hevron ».

Miri Reguev, ministre de la Culture et des Sports estime que cette résolution est « honteuse tant sur le plan professionnel que moral pour les pays qui l’ont soutenue ». Elle a rajouté: « Les sépultures des pères et mères de la nation juives resteront à jamais à Hevron. Les grandes pierres édifiées à l’époque du roi Hérode resteront à jamais et bien-entendu, Israël restera souverain sur sa terre, y compris à Hevron ».Le député Robert Ilatov (Israël Beiteinou) a déclaré que « cette décision confirme définitivement que l’Unesco est devenue une organisation insignifiante et que ses décisions ne valent pas plus que le papier sur lequel elles sont écrites ».

Emmanuel Nahshon, porte-parole du ministèra de des Affaires étrangères a écrit sur Twitter: « La décision de l’Unesco sur Hébron et le tombeau des Patriarches est une souillure morale. Cette organisation sans importance promeut une histoire fausse. Honte à l’Unesco! »

En revanche, les faussaires et imposteurs « palestiniens » n’ont pas caché leur joie: « Ce vote est « un succès dans la bataille diplomatique menée par les Palestiniens sur tous les fronts face aux pressions israéliennes et américaines », s’est félicité le ministère des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne.

(Au moment de la publication de cet article, le Premier ministre n’avait pas encore officiellement réagi.)

Photo Gershon Elinson / Flash 90