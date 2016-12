Ukraine: proposition de loi pour transférer l’ambassade à Jérusalem

Sur fond de crise dans les relations israélo-ukrainiennes après le vote de Kiev en faveur de la résolution 2334 du Conseil de sécurité, des députés ukrainiens lancent une initiative pro-israélienne au parlement. Le député juif Alexander Feldman a déposé un texte de loi visant à faire transférer l’ambassade d’Ukraine de Tel-Aviv vers Jérusalem. Sur sa page Facebook, Alexander Feldman, a déploré ce qui s’est passé au Conseil de sécurité et notamment le vote de son pays en faveur de la motion anti-israélienne qui a entraîné l’annulation de la visite du Premier ministre Volodymyr Groïsman en Israël.

Alexander Feldman, qui porte courageusement la kippa lors des séances du parlement, a rappelé que lui et des amis ont travaillé durant des années pour que l’Ukraine et Israël tissent des relations d’amitié et de coopération, qui sont aujourd’hui remises en question par ce vote. Il estime que la meilleure manière de faire redémarrer ces relations sur un bon pied serait de faire un geste fort envers Israël, comme par exemple transférer l’ambassade d’Ukraine à Jérusalem.

Photo Illustration