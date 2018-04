Tsahal: une centaine de jeunes orthodoxes s’enrôlent dans des unités combattantes

Le programme “Sha’har” se propose de préparer au service militaire des jeunes des milieux orthodoxes de 21 à 28 ans qui ne sont plus à l’aise dans le milieu des yeshivot et qui parfois tra’nent dans les rues. Ce parcours mis en place par Tsahal prévoit une période de préparation, puis un service militaire incluant une formation professionnelle afin de permettre à ces jeunes de s’insérer ensuite dans la vie active. Durant toute cette période, tout est fait pour permettre à ces jeunes de préserver leur style de vie orthodoxe,

Généralement, ces jeuness sont affectés à l’armée de l’air, les Renseignements, la Marine, la Défense passive ou des unités technologies et informatiques. Mais il arrive aussi que certains souhaitent se diriger vers des unités combattantes de pointe dans l’infanterie.

C’est ainsi qu’une centaine de jeunes orthodoxes se sont présentés aux bases de recrutement des brigades Guivati et des Parachutistes. Avant d’entamer à proprement parler leur service militaire, ils vont suivre des cours et conférences sur le service militaire sous tous es aspects et ils se livreront à de multiples entraînements physiques et techniques.

L’équipe qui les prépare est formée d’anciens soldats d’unités d’élite et d’unités combattantes, qui se disent généralement impressionnés par les aptitudes physiques et mentales de ces nouvelles recrues. A Tsahal on estime arriver de manière très satisfaisant à conjuguer les exigences religieuses strictes de cette population avec celles des standards professionnels et opérationnels élevés dont Tsahal a besoin.

Photo Programme Sha’har