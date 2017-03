Tsahal: le système Baguette Magique bientôt opérationnel

Tsahal a annoncé que le système de défense antimissile ‘Baguette magique’ (Sharvit Ha-Kessamim ou Kela’ David) sera opérationnel dès le début du mois d’avril.

Avec le système ‘Baguette magique’ le ciel israélien obtiendra un aspect quasi-hermétique face aux attaques de missiles. Il est prévu pour détruire en vol des missiles de moyenne et longue portée, et complète ainsi le système Dôme de Fer ainsi que les missiles Hetz et Patriot.

Les premières batteries ont été livrées à Tsahal au mois de février et le bataillon de Tsahal qui sera chargée de les faire fonctionner a été crée au mois de juillet 2016.

Un officier de Tsahal qui sera chargé de ce système a souligné que ce système de défense procurera à l’aviation israélienne une marge de manœuvre offensive beaucoup plus importante.

Photo Porte-parole Tsahal