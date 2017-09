Tsahal: le premier colonel d’origine éthiopienne

Le Dr. Avi Itshak, commandant du département médical de la région militaire sud a été élevé au grade de colonel. Il est ainsi le premier officier originaire d’Ethiopie à atteindre ce grade. Agé de 44 ans, Avi Itshaki réside à Beer Sheva. Il est marié et père de cinq enfants. Sur le plan de sa carrière militaire, il a sauvé la vie de dizaines de soldats et officiers durant la 2e Guerre du Liban ainsi que lors d’opérations militaires, notamment Oferet Yetzuka. C’est lui qui sauva notamment la vie du lieutenant-colonel Gil Sitton, sous le feu ennemi, lors de l’Opération Amoud Anan.

Lors de la remise du grade, le chef d’Etat-major Gadi Eizencot a souligné l’importance symbolique de ce moment pour la communauté éthiopienne et a rappelé les qualités de cet officier ainsi que ses excellents états de service.

Très ému, le colonel Itshak a d’abord récité la bénédiction traditionnelle « shehe’heyanou » et a déclaré: « Je suis très ému pour moi et pour ma famille quant à cet acquis. Je suis certain que mes enfants, les jeunes et en particulier la jeunesse d’origine d’Ethiopie verront ce moment comme la réalisation de la maxime ‘si vous le voulez. ce ne sera pas un rêve' ».

Le Dr. Avi Itshak n’est pas seulement le premier colonel d’origine éthiopienne. Il fut également le premier médecin d’origien éthiopienne en Israël, qui eut droit à ce titre d’allumer un flambeau au Mont Herzl lors de la cérémonie de Yom Haatsmaout de 2010. En 2009, il avait été promu comme le premier commandant de bataillon de cette origine et a eu droit à plusieurs distinctions militaires.

Hormis Avi Itshak, il y encore deux autres officiers supérieurs d’origine éthiopienne dans Tsahal, tous deux lieutenants-colonels.

Photo porte-parole Tsahal