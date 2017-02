Tsahal investit la maison du terroriste

Les forces de sécurité ont investi dans la nuit la maison du terroriste qui a commis l’attentat à Petah Tikva, dans un village proche de la ville de Shehem en Samarie. Les soldats y ont effectué des perquisitions, ont interrogé les membres de sa famille et ont confisqué tous les permis d’entrée à l’intérieur de la ligne verte. Par ailleurs, Tsahal a arrêté au cours de la nuit dix Palestiniens soupçonnés d’avoir été mêlés à des activités terroristes et à des troubles violents. Six autres suspects, impliqués dans l’introduction illégale de Palestiniens sans permis à l’intérieur de la ligne verte, ont été interpellés dans une opération conjointe de l’armée, de la police et des services de sécurité.