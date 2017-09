Tsahal: gigantesque exercice militaire dans le nord du pays

Selon l’Etat-major il s’agit de l’exercice le plus important effectué par Tsahal depuis dix-neuf ans. Les manoeuvres « Or Dagan », du nom de l’ancien directeur du Mossad Meïr Dagan ont commencé lundi soir dans le nord du pays. Elles mobilisent pas moins de trois divisions, soit plus de trente-mille soldats de l’armée de terre, de l’air, de la marine et de la Défense passive. Outre la vérification de l’état de préparation de Tsahal, cet exercice a aussi pour but de lancer un message clair au Hezbollah et à l’Iran dont les menaces se précisent aux frontières nord d’Israël.

L’exercice durera exceptionnellement longtemps – onze jours – et simule une situation de conflit plausible entre Israël et le Hezbollah: une attaque terrestre généralisée lancée par l’organisation terroriste sur le territoire israélien en plusieurs zones, notamment au moyen de tunnels souterrains, avec prise de contrôle de villages juifs de Haute Galilée, suivie d’une contre-offensive de Tsahal pour libérer ces villages et en même temps porter le combat sur le territoire libanais pour terrasser le Hezbollah en un temps rapide.

Cet exercice de grande envergure prend en compte les deux leçons principales de la 2e Guerre du Liban qui s’était soldée par un résultat nettement insuffisant: le manque d’effectifs terrestres sur le terrain pour procéder à des offensives efficaces et la conception en vogue à l’époque selon laquelle le conflit pourrait être gagné essentiellement grâce à l’armée de l’air.

Tsahal prend également en compte les progrès réalisés par le Hezbollah depuis 2006 notamment « grâce » à son expérience acquise en Syrie depuis 2011 ainsi que les nouvelles armes et moyens d’observation qui sont à sa diposition. L’armée de l’air israélienne est notamment mise à contribution pour neutraliser le plus rapidement les bases de lancement des missiles du Hezbollah. Dans cet exercice, Tsahal utilisera le dernier né des drones israéliens, le « Kochav » qui est un joyau de technologie et peut accomplir des missions de renseignement comme des missions offensives.

Cet exercice simulera également pour la première fois des scénarios d’évacuation de populations civiles des zones de combat vers le centre ou le sud du pays, en tenant compte que les axes routiers pourront être la cible de tirs du Hezbollah.

Rien ne sera oublié dans cet exercice ou logistique, puissance de frappe, rapidité et coordination seront testées.

