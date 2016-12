Trump à Obama : opposez votre veto !

Le président américain élu Donald Trump, qui doit entrer à la Maison Blanche le mois prochain, a appelé l’administration Obama à opposer cette nuit son veto au projet de résolution contre les implantations israéliennes, présenté par l’Egypte avec le soutien de la Ligue Arabe. Dans le communiqué publié par Trump, il est indiqué notamment que la politique traditionnelle des Etats-Unis stipule que la paix entre Israël et les Palestiniens ne peut être obtenue que par des pourparlers et non par la contrainte de l’Onu. Trump a ajouté qu’une telle résolution placerait Israël en état d’infériorité et serait injuste à son égard. Le vote doit avoir lieu jeudi soir vers 22 heures, heure israélienne. Israël a tenu à rappeler que si les USA n’opposaient pas leur veto, il s’agirait d’une violation de leurs engagements.