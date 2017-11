Triste spectacle dans le Goush Etzion: début du démantèlement de Netiv Ha-Avot

Des images que l’on ne pensait plus voir. Des centaines de policiers et gardes-frontières participent depuis mercredi matin au début du démantèlement du quartier de Netiv Ha-Avot à Elazar, suite à une décision très contestée de la Cour suprême. Le travail de destruction a commencé par la menuiserie dans laquelle s’étaient barricadés des centaines de personnes opposées à ce démantèlement. Les maisons d’habitation menacées doivent être détruites d’ici le mois de mars 2018.

Le président du Conseil régional du Goush Etzion, Shlomo Neeman a déclaré: « Quelle tristesse que nous soyons arrivés à ce moment honteux de perte de contrôle. On nous dit qu’Israël est un Etat de droit mais nous affirmons que c’est un déni du droit et un mépris de la volonté du peuple ».

Ce ne sont pas moins de quinze familles qui sont menacées d’expulsion et de voir leurs maisons détruites par des bulldozers israéliens, à cause d’une action en justice menée par un « propriétaire » arabe de la région conseillé et soutenu par des organisations israéliennes d’extrême gauche. Le quartier de Netiv Ha-Avot étant situé à l’intérieur de la localité d’Elazar, il est évident que ce plaignant ne fera absolument rien de ces terrains une fois les destructions achevées. Il s’agit donc d’une pure volonté de nuire qui a motivé comme d’habitude ces organisations d’extrême gauche.

Le conseiller juridique du gouvernement Avihaï Mandelblit a toutefois récemment autorisé une procédure judiciaire qui permettrait de sauver six maisons sur les quinze.

Le maire d’Efrat Oded Revivi s’est rendu sur place et a déclaré que ce à quoi il assistait à Netiv Ha-Avot confirmait que le gouvernement israélien devait une fois pour toute mettre en place une politique juridique globale pour toute la Judée-Samarie ». Il a reproché au gouvernement de ne pas appliquer le rapport Edmond Lévy qui apporte des solutions à la question des propriétés contestées et des avants-postes.

Photo by Hadas Parush