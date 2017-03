Transfert de l’ambassade: une délégation du Congrès US arrive en Israël

Une délégation officielle du Congrès américain arrivera samedi soir en Israël pour une durée de 24 heures. Elle est composée de membres de la sous-commission pour la Sécurité nationale à la Chambre des représentants et est est chargée d’étudier sur place les modalités techniques et politiques d’un futur (et éventuel) transfert de l’ambassade des Etats-Unis de Tel-Aviv à Jérusalem.

L’ancien émissaire pour le Proche-Orient Denis Ross, pourtant démocrate, fait partie de la délégation. Elle rencontrera le Premier ministre Binyamin Netanyahou ainsi que d’autres personnalités politiques concernées par la question et se rendra sur plusieurs terrains susceptibles d’accueillir l’ambassade. C’est le député Yehouda Glick (Likoud) qui guidera la délégation et lui fournira des explications sur l’Histoire de Jérusalem à travers les époques.

A leur retour, les délégués feront un rapport au Congrès ainsi qu’à la Maison-Blanche.

Photo Wikipedia