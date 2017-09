Theresa May: « Israël est un pays merveilleux! »

La cheffe du gouvernement britannique Theresa May avait invité au 10 Downing Street des dirigeants de communautés et organisations juives pour un repas à l’occasion de la fête de Roch Hachana. Avant de se mettre à table, elle a pris la parole et a notamment déclaré: « Nous regardons en direction de la nouvelle année (juive) qui marquera le centenaire de la Déclaration Balfour. De cette lettre écrite de la plume du Lord Balfour et qui résulta des efforts de beaucoup de personnes est né un Etat merveilleux. Je suis fière de dire que je suis l’amie de ce pays et du rôle qu’a joué la Grande-Bretagne en faveur d’un foyer juif il y a un siècle. ».

La Première ministre britannique a également évoqué l’antisémitisme en Europe et a promis de protéger la communauté juive de Grande-Bretagne: « Il est impossible de ne pas penser aux menaces qui existent sur la sécurité des juifs et au niveau de l’antisémitisme terrifiant dont nous avons été témoins l’an passé. Je veux que vous sachiez que nous ferons tout pour que notre communuté juive se sente en sécurité ».

Photo Twitter