Les terroristes Palestiniens se font livrer leurs armes en utilisant la poste Israélienne !

Selon Arutz 2, les services de sécurité Israéliens auraient découverts que les organisations terroristes et les « loups solitaires » Palestiniens tireraient profit de la poste Israélienne pour obtenir des armes de pointe en les commandant par Internet ! ……Détails……..

Cette découverte a été faite lors d’une opération menée par les forces de sécurité Israéliennes dans les entrepots du centre de tri de Postal Israélien à Jérusalem.

Après une série de récentes attaques terroristes meurtrières effectuées avec des armes fabriquées en Judée et en Samarie, la police et le Shin Bet ont constaté que les organisations terroristes et même quelques terroristes non affiliés avaient acquéri des armes sur Internet et ils les avaient reçu par la poste !

Les forces de sécurité ont alors décidé d’examiner les colis envoyés depuis l’étranger et destinés aux résidents Arabes de Judée Samarie.

Ce recherches ont été effectuées dans le centre de tri de Jérusalem.

Les recherches ont permi de découvrir des fusils, des armes de pointe, des viseurs laser, des engins explosifs, des détecteurs de métaux, ainsi que des moyens d’observation avancés et notamment des drones multicopter conçus pour recueillir des renseignements sur les activités des forces de sécurité.

Il semble donc qu’il y ait des failles sérieuses au sein de la poste. Des mesures seront bien évidemment prises rapidement mais en attendant, les destinataires des colis saisis seront dans le collimateur des forces de sécurité…..ils ont du souci à se faire !

