Un terroriste intercepté à l’entrée de Jérusalem

La nouvelle n’a été publiée que jeudi. Des gardes-frontières et des soldats ont intercepté un terroriste la veille de Pessah’ au point de contrôle de Kalandiya. L’individu avait attiré l’attention des gardes-frontières qui l’ont arrêté et fouillé. Il portait sur lui un couteau et une grenade assourdissante. L’interrogatoire a permis de révéler qu’il voulait commettre un attentat le soir du séder avec la complicité d’une autre personne qui au dernier moment ne l’a pas rejoint. Il a alors décidé d’agit seul.

Tsahal a réussi à mettre la main jeudi matin sur le complice du terroriste, habitant de Kalandiya également.

La police a indiqué de très importants effectifs ont été déployés depuis la veille de Pessah’ afin de déjouer les nombreuses tentatives d’attentats.

Photo Flash 90