Un terroriste condamné à perpétuité

Abdallah Ash’aq, terroriste du Hamas a été condamné à la peine de réclusion à vie plus trente ans par un tribunal militaire. Ce terroriste est l’organisateur et l’auteur de l’assassinat de Malakhi Rosenfeld hy’d le 29 juin 2016 alors qu’il rentrait chez lui en voiture après un match de basketball. Trois autres jeunes, Hananel Cohen, Yaïr Hoffer et Shaï Maïmon avaient été blessés. Abdallah Ash’aq a également été condamné à verser 325 millions de shekels d’indemnités à la famille de la victime. Le terroriste avec des complices avait également tiré sur une ambulance du Magen David Adom ainsi que sur un véhicule deux jours auparavant.

Après l’énoncé de la sentence, Eliézer Rosenfeld a déclaré qu’aucun châtiment ne lui rendra son fils. Il a regretté que la justice militaire n’ait pas décidé d’expulser la famille du terroriste d’Israël. Il a également rappelé que l’assassin de son fils faisait partie des terroristes du Hamas libérés en échange de Guilad Shalit.

Photo Aroutz 7 / Famille