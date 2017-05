Tentative de lynchage: l’ONU demande une enquête contre l’automobiliste israélien!!

Nicolaï Mledanov, l’émissaire de l’ONU au Proche-Orient demande l’ouverture d’une enquête pour savoir pourquoi l’automobiliste israélien a ouvert le feu sur des lanceurs de pierres jeudi à Hawara, lors de la tentative de lynchage.

Sur son compte Twitter, l’émissaire de l’ONU a l’audace de « condamner l’incident lors duquel un Palestinien a été tué par un colon israélien » et d’exiger qu’il soit jugé!

Outré, le ministre de l’Education Naftali Benett a réagi, également par Twitter: « Nicolaï Mledanov doit sans délai présenter ses excuses pour cette scandaleuse condamnation. Un citoyen israélien a été attaqué à coups de pierres et de blocs, il a failli être lynché et tué par une foule hystérique et n’a fait que se défendre. Honte à vous! ». « Avez-vous tout simplement vérifié ce qui s’est passé avant de condamner? » a demandé Naftali Benett.

Si l’émissaire de l’ONU s’était donné la peine de visionner les séquences filmées, il aurait non seulement vu qu’une foule haineuse a tenté de lyncher l’automobiliste, mais comble de perversité, le véhicule de cet habitant d’Itamar a été bloqué par une ambulance du Croissant rouge, qui l’empêché de poursuivre sa route et de quitter ce secteur.

Après avoir visionné les films, et après que l’automobiliste israélien ait porté plainte à la police, Tsahal a arrêté le chauffeur de l’ambulance et confisqué les véhicule.

Le conducteur israélien a remercié D.ieu pour le miracle de s’en être sorti indemne. « J’ai vraiment vu la mort devant les yeux », a-t-il confié.

Ce qui importe tellement peu à l’émissaire de l’ONU.

Photo Wikiwand