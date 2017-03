Ted Cruz félicite le nouvel ambassadeur des USA en Israël

Le sénateur du Texas Ted Cruz (Rép), ancien candidat aux primaires, a tenu à féliciter la nomination officielle de David Friedman comme nouvel ambassadeur en Israël. Il a déclaré que David Friedman a consacré sa vie au renforcement des liens et de l’alliance entre les Etats-Unis et Israël « qui apporte beaucoup à chacun des deux pays ». Il s’est réjoui de cette nomination « qui permettra aux deux Etats de mieux lutter ensemble contre les menaces communes et contre l’entreprise de délégitimation d’Israël ».

La nomination de David Friedman s’est heurtée à de fortes oppositions de milieux de gauche aux Etats-Unis, J-Street notamment, tout comme en Israël, car il a le « tort » d’avoir des idées tranchées et de soutenir par exemple le repeuplement juif de Judée-Samarie ou d’être opposé à la création d’un Etat « palestinien ».

