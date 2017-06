TARTE SALÉE AUX COURGETTES ET OIGNONS CONFITS Par NOEMIE GOURION ELICHA

INGRÉDIENTS :

1 rouleau de pate à quiche ou de pâte brisée (faite maison de préférence )

Pour la farce :

2 oignons

3 courgettes

200 g de gruyère

1 pincée de sucre

Un trait de sauce soja

Sel et poivre

Pour l’appareil :

4 œufs entiers

2 jaunes

40 cl de crème (liquide ou épaisse selon votre goût, ma préférence va à la crème épaisse)

Du fromage râpé

Muscade

Sel et poivre

Préparation:

Étaler la pâte à la dimension du moule et la piquer à l’aide d’une fourchette.

Mettre les trous contre le moule anti adhésif et recouvrir la pâte de papier sulfurisé.

Recouvrir avec du riz ou des haricots secs.

Mettre au frigo pour 30 minutes, le temps qu’elle se raffermisse.

Préchauffer le four à 190 degrés.

Faire précuire la pâte 15 minutes, puis la sortir du four, enlever le poids et le papier sulfurisé et recouvrir d’un œuf battu.

Remettre au four pour 3-4 minutes, le temps que l’œuf sur la pâte dore.

Éplucher et émincer l’oignon en lamelles.

Faire revenir dans un peu d’huile ou de beurre, avec une pincée de sucre et une pointe de sel, et attendre qu’il caramélise légèrement.

Pendant ce temps, couper les courgettes en petit dés.

Sortir l’oignon de la poêle.

Mettre les courgettes et les faire revenir avec un filet d’huile d’olive ou de beurre pendant une petite dizaine de minutes. Remettre les oignons avec les courgettes, ajouter un trait de sauce soja dans la poêle et faire sauter ensemble 2 minutes.

Ajouter 75 g de gruyère et stopper le feu, puis mélanger ensemble, le temps que le fromage fonde légèrement.

Saler et poivrer.

Réserver.

Tapisser le fond de tarte de 75g de gruyère.

Recouvrir du mélange courgette/oignons/gruyère.

Maintenant il ne reste plus qu’à préparer l’appareil de la quiche. Pour cela il suffit de mélanger les œufs avec la crème.

Ajouter la noix de muscade. Saler et poivrer

Ajouter enfin le fromage râpé, et si vous en possédez un, mixer l’appareil avec un robot à main, en essayant de ne pas faire rentrer trop d’air dans le mélange.

Verser l’appareil sur la tarte et recouvrer du reste de gruyère.

Cuire une quarantaine de minutes 170/180 degrés ou jusqu’à ce que la pointe d’un couteau ressorte presque sèche.

Et voilà c’est prêt….

Bon appétit !!!!!