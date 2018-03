Tamar Sandberg largement élue présidente de Meretz

La page Zehava Gal-On est tournée. Tamar Sandberg a été élue à la présidence du parti d’extrême gauche Meretz à une majorité de 71% des voix des votants. Le suspense n’était certes pas de mise, mais la députée peut ainsi affirmer sa légitimité.

C’est la première fois que des primaires générales ont lieu dans ce parti mais la participation n’a été que de 53,6% soit 16.954 votants sur environ 31.000 adhérents que compte le parti.

Après les retraits de Zehava Gal-On, Ilan Gilon et Avi Davush, Tamar Sandberg n’a pas eu de mal à vaincre Avi Bouskila, David Kashani et Ofir Paz.

Après l’annonce des résultats, la nouvelle présidente a déclaré: “Désormais, Meretz est prêt à foncer en avant, vers un rôle centrale sur la scène politique israélienne. Nous allons mener un combat de gauche de choc, partout, sur toius les fronts, à la Knesset, dans les rues et sur les places publiques, dans les réseaux sociaux. Nous serons partie prenante de la grande alternance qu’Israël attend avec une si grande impatience (lit-elle les sondages..???). Nous allons briser les moules anciens de la politique israélienne qui nous plaquaient dans un coin (…) Nous serons là pour l’immense public qui n’a pas renoncé à la démocratie, à la justice, à l’égalité, et de tous ceux qui comprennent que l’occupation est une menace existentielle pour l’Etat d’Israël. A tous ces Israéliens nous disons: ‘Ne pensez pas que vous êtes une minorité! Nous sommes la majorité de la population israélienne!” (sic).

L’ancienne présidente, Zehava Gal-On, qui s’est retirée de la vie politique a déclaré: “La politique israélienne peut se révéler être un cruel champ de bataille, mais les combats les plus rudes sont encore devant vous. Mais je suis certaine que vous vous y mesurerez avec honneur et détermination. Votre réussite sera celle de Meretz et de la gauche toute entière. Israël a besoin d’un parti Meretz fort et nerveux. Je suis convaincue que vous avez les capacités d’y arriver”. On est loin des invectives mutuelles du début de campagne…

Le député Mossi Raz, membre de Shalom Akhshav, a exprimé sa joie et son émotion du fait de la “participation massive” des adhérents (!). Il y a vu un signe que “Meretz se renforce de jour en jour”…

Il a souhaité pleine réussite à la nouvelle présidente et a espéré qu’elle double le nombre de mandats actuels.

La députée Mikhal Rozhin a elle-aussi félicité le nouvelle présidente et s’est dit persuadée que sous da direction, le parti continuera à être une formation idéologique dont les valeurs sont l’égalité entre les genres, la justice sociale, la séparation entre la religion et l’Etat, la probité du pouvoir et…la fin de l’occupation israélienne des territoires!!!

Le président du Camp Sioniste Avi Gabbaï tout comme le député Amir Peretz ont félicité Tamar Sandberg et ont tous deux souhaité une collaboration plus active entre les deux partis afin de remplacer au plus vite le gouvernement Netanyahou!

