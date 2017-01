Syrie: violents combats à Deir Ez-Zor

L’organisation de l’Etat Islamique ne connait pas que des revers. Lors d’une grande offensive sur la ville de Deir Ez-Zor , ses troupes ont réussi à prendre le contrôle de deux quartier principaux de l’est de la ville, Bagheliya et Tallat al-Brouq, qui incluent également un grand poste de commandement de l’armée syrienne. L’aviation de Bachar El-Assad n’a pas réussi à empêcher cette conquête. Les combats ont provoqué de lourdes pertes des deux côtés. Dir Ez-Zor est une ville de plus de 130.000 habitants située sur les rives de l’Euphrate. Elle est la capitale d’une province qui porte le même nom. Conquise par le groupe Jabhat Al-Nosra et le Front islamique en 2014, la ville est désormais disputée entre l’armée loyaliste et Daech.

Photo Facebook