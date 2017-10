Syrie: Tsahal attaque Daech dans le sud du pays

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, des appareils israéliens ont frappé lundi des objectifs de Daech dans le Golan Syrien, faisant au moins dix morts parmi les terroristes. Ces terroristes faisaient partie de l’organisation Khalid ibn al-Walid affiliée à Daech et qui sévit dans le sud-ouest de la Syrie. Ce bilan pourrait être encore plus lourd car il y a eu des blessés très graves. Le groupe Khalid ibn al-Walid se concentre essentiellement dans la région de Deraa, non loin de la frontière commune entre Israël, la Jordanie et la Syrie.

Ce n’est pas la première fois que cette organisation est la cible d’attaques par des « appareils non-identifiés ». Au mois de juin dernier, une attaque similaire avait éliminé des dizaines d’officiers et de « soldats » de cette même organisation.

Même si Israël garde le silence sur cette nouvelle opération, elle semble bien entrer dans le cadre de la politique affichée de l’Etat juif de ne laisser aucune organisation terroriste approcher du Golan israélien.

Ce nouveau raid permet aussi à Israël de réfuter les accusations du régime syrien quant à un soutien israélien aux rebelles. Le même sort est réservé aux terroristes, qu’ils soient du Hezbollah pro-syrien ou des divers groupes salafistes opposés au régime de Bachar El-Assad.

Photo Ofer Zidon / Flash 90