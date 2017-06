Sondage: une large majorité préfère Jérusalem à la « paix ».

L’Institut Maagar Mo’hot et le quotidien Israël Hayom ont réalisé un sondage qui dément une fois de plus les allégations de la gauche quant à l’état d’esprit de la population israélienne qui soutiendrait majoritairement des concessions israéliennes. Ce sondage a été réalisé après celui de la chaîne Aroutz 2 qui affirmait que 47% de la population seraient prêts à accepter la solution de deux Etats sur la base des lignes d’avant le 4 juin 1967. La gauche avait exulté et y voyait la preuve que le gouvernement actuel n’est pas en phase avec le pouls de la population.

Ce dernier sondage remet les pendules à l’heure. Il pose la question principale: quelle est l’opinion de la population quant à Jérusalem, qui est le centre de la problématique. Car pour les Arabes palestiniens, aucun accord de paix ne serait envisageable – pour autant qu’il le soit – sans une souveraineté sur une partie de Jérusalem.

A la première question d’ordre général, 75% des personnes interrogées pensent qu’aucun accord de paix ne sera impossible entre Israël et l’Autorité Palestinienne contre 25% à peine qui sont optimistes. La question suivante est plus précise: « Etes-vous prêts à un accord politique qui incluerait une souveraineté des Arabes palestiniens sur une partie de la Vieille ville de Jérusalem? ». Ce scénario est celui du Plan Clinton que prône aussi une majorité de la gauche. Là-aussi, les réponses sont nettes: 67% s’y opposent contre 33% qui seraient d’accord. En cas de souveraineté arabe sur toute la Vieille ville, les avis sont encore plus tranchées: 84% sont contre et à peine 16% y sont favorables dans la population générale, que dire alors de la seule population juive!

Et quant à la question la plus importante, la réponse est édifiante: « Si vous saviez qu’il n’y aura jamais d’accord de paix sans céder la Vieille ville, que préféreiez-vous, Jérusalem ou la ‘paix’? » 87% des personnes interrogées préfèraient préserver la situation actuelle plutôt que de céder la Vieille ville, seuls 13% seraient prêts à ce sacrifice « pour la paix ».

L’Institut Maagar Mo’hot note après analyse du sondage que la population israélienne a bien évolué vers la droite depuis un certain nombre d’années, et que même ceux qui disent se situer au centre sont plus proches des idées de droite que de ceux de la gauche, notamment sur la question de Jérusalem. Les analystes disent ne pas comprendre pourquoi à chaque fois que les médias tentent d’imaginer une coalition alternative à celle qui gouverne aujourd’hui (ce qu’ils désirent tant…) ils adjoignent automatiquement le centre avec la gauche.

Enfin, les sondeurs ont demandé aux personnes interrogées où ils se situent politiquement: 7% se situent « très à droite », 38% « à droite », 34% « au centre », 13% « à gauche » et 3% « très à gauche ». Les 5% restants ont donné d’autres réponses. Cela se passe de commentaires.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90