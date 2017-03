Sondage: Ayelet Shaked plus « rentable » électoralement que Naftali Benett!

Il est indéniable que l’arrivée de Naftali Benett à la tête du parti national-religieux a donné un coup de jeune à la formation et a propulsé le parti à des sommets jamais atteints avec treize députés lors de la précédente législature et lors de la Knesset actuelle, à des postes-clé au gouvernement. Conséquence, les sondages d’intention de vote promettent au parti Habayit Hayehoudi entre trois et cinq sièges de plus en cas d’élections aujourd’hui.

Mais un sondage réalisé par l’Institut Rafi Smith à la demande de cadres de Habayit Hayehoudi indique que la ministre de la Justice Ayelet Shaked à la tête du parti apporterait avec elle jusqu’à trois sièges de plus, soit 15 sièges en tout! Il faut préciser que la ministre de la Justice n’était absolument pas au courant de la tenue d’un tel sondage.

Rafi Smith explique que Naftali Benett arrive à mobiliser l’électorat traditionnel du parti alors qu’Ayelet Shaked attire d’autres publics venant de la droite. L’un des cadres qui ont commandé ce sondage, Me Yossi Fuchs déclare que la théorie de Naftali Benett sur le « plafond de verre » ne tient plus. Le ministre de l’Education soutient en effet que seul un départ des députés de l’aile « dure » du parti (Ariel, Smotrich et Yogev) serait susceptible de faire exploser ce plafond. Or, explique ce cadre, ce sondage montre que c’est la présence d’Ayelet Shaked à la tête du parti qui l’amènerait vers des sommets inégalés.

Toutefois, tout le monde reconnaît qu’à l’heure actuelle il n’y a que très peu de probabilité pour qu’Ayelet Shaked se présente face à Naftali Benett avec lequel elle s’entend très bien et travaille en parfaite harmonie, même si elle a déclaré il n’y a pas longtemps ne pas exclure de viser un jour des fonctions plus élevées.

Par ailleurs, la ministre entend rester à son poste pour mener à bien la réforme ô combien nécessaire du système judiciaire et de la Cour suprême.

Le bureau d’Ayelet Shaked a refusé de commenter cette information, mais elle-même l’a évoqué lors de son intervention au congrès d’Or Yarok, l’association pour la sécurité routière. Ayelet Shaked a redit son opposition à des élections anticipées et a estimé que les élections sont encore lointaine car ce gouvernement est stable et efficace malgré les accrocs inévitables. « Un gouvernement et une Knesset ont besoin d’au moins quatre ans pour appliquer les réformes qu’ils souhaitent introduire », a-t-elle dit, avec une conclusion intéressante: « Après l’ère Netanyahou, c’est Naftali Benett qui devra être Premier ministre, mais je n’exclus pas que ce soit moi dans un avenir plus lointain »!

Photo Flash 90