Et ici le soleil brille… Par Avraham Azoulay

Nos terribles voisins du quartier proche oriental, s’enfoncent tous les jours un peu plus dans la pénombre! Le Liban a passé la main au Hezbollah associés aux Ayatollahs. Adieu la liberté d’expression, ou du moins ce qu’il en restait. Voici venu le temps de la répression, de la terreur et du malheur, comme avant. Le pays du Cèdre va se retransformer en terre brûlée, lui qui ressemble tellement à la Suisse.

A Gaza, ce n’est guère mieux… Abou Mazen, le roi des illusionnistes, est tombé dans une belle embuscade en croyant reprendre une petite entreprise en difficulté, avec un dollar symbolique, il va perdre en contrepartie, sa place de leader timoré. En effet, il vient de mordre à l’hameçon lancé par le Hamas, qui va subtilement lui prendre sa place et tenter de s’emparer du pouvoir dans les villages arabes de Judée-Samarie.

La Syrie va bon train. La guerre semble tranquillement se terminer … On parle de la fin des hostilités et de la chute d’El Assad depuis des années. On s’est tous trompé ! On ne compte en fait, dans ce match sanglant, que les morts de cette guerre fratricide et surtout le nombre de migrants partis conquérir l’Europe.

Erdogan, lui, est inquiet ! Voilà qu’une femme, du parti, vient le défier : Meral Aksener, l’ancienne ministre de l’intérieur a fondé son propre parti et pourrait détrôner le ‘’Raïs’’ Turc dans la perspective de la prochaine présidentielle, prévue pour novembre 2019. Si elle reste en vie !

Le prince héritier Mohamed ben Salman en Arabie Saoudite, va-t-il tenir ses promesses, en rompant net avec “trente années d’idées extrémistes”, comme il le prétend ?

Ici au Moyen-Orient, on ne croit ni aux paroles, ni aux signatures, mais plutôt aux actes sur le terrain…Affaire à suivre !

Entre temps, en terre sainte, le soleil brille jusqu’aux prochaines pluies espérées avec impatience. En attendant, la francophonie bat son plein ! Entre le théâtre, la musique, les films français et la venue de politiciens de tous bords saluant le dynamisme d’un peuple qui crée et surprend tous les jours et qui ne semble pas prêt de ralentir. Bravo aux hommes libres qui ont choisi le bon camp du peuple élu, en ce shabbat de Hayé Sarah. Bravo à tous ceux qui se battent au quotidien pour maintenir la vie à Hevron, première acquisition de notre pays par Avraham pour sa femme Sarah. Merci à ces familles qui nous ouvrent leurs portes chaque année pour pouvoir revivre l’intensité de ce shabbat si particulier à la Meara, de là où la flamme juive brille et illumine encore le monde entier et ce depuis des millénaires.

Avraham Azoulay