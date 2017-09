Ce soir on va au ciné!

I Cinema

Des sorties ciné toutes les semaines

LPH vous en a parlé depuis ses débuts, il y a près de trois ans: le concept I Cinema a pris l’ampleur attendue et a séduit des milliers de Francophones dans le pays.

Aujourd’hui, le concepteur du projet, Raphaël Elbaz, vient nous annoncer un pas de plus vers le cinéma pour tous les Francophones d’Israël.

LPH vous fait découvrir ce nouveau grand écran.

Chronique d’un succès annoncé

A la base du projet de Raphaël, un constat: « J’avais constaté que beaucoup de Francophones n’allaient plus au cinéma, une fois en Israël. Et pour la plupart, ils le regrettaient. Le concept auquel j’ai pensé, consistait à proposer en version française, dans les grandes salles de cinéma à Jérusalem mais aussi Tel Aviv, Natanya et Ashdod, les films américains qui font l’actualité. L’idée était de redonner aux Francophones qui ne maîtrisaient pas complètement l’hébreu ou qui souhaitaient visionner un film en français le plaisir des salles obscures ». Raphaël commence alors à signer des contrats avec plusieurs studios hollywoodiens afin d’acheter leurs films et de diffuser leur version française. Pour lui, c’était aussi une façon de donner un coup de pouce aux Francophones qui pouvaient ainsi profiter des mêmes films que les Israéliens et être davantage « dans le coup » au niveau culturel. Le succès qu’attendait Raphaël est incontestable : en quelques mois, ce sont au total des milliers de Francophones qui ont participé aux soirées I Cinéma !

Alors la machine s’emballe, les spectateurs conquis reviennent et font venir leurs proches. Résultat, I Cinema doit diversifier son offre, comme nous le dit Raphaël: »Des films américains, nous sommes passés aux films français et aux films israéliens sous-titrés en français ». Le challenge est important mais bien relevé et ce d’autant plus que les critères de sélection des films d’I Cinema sont stricts: « Nous ne sélectionnons que des films qui ne sont pas obscènes, pas trop violents. Nous voulons proposer des films familiaux et d’action mais qui restent pour un grand public ». Ainsi, Raphaël ne projette pas de films d’horreur ou interdits aux moins de 16 et 18 ans. Là aussi, avec la demande, l’offre s’est diversifiée: « On nous classait beaucoup dans la catégorie films de guerre et super héros. Aujourd’hui, nous proposons aussi à l’affiche des films romantiques afin de toucher un public encore plus varié ».

Une vraie sortie ciné pour se changer les idées

Au départ I Cinema était surtout bâti suivant une logique que l’on pourrait qualifier d’événementielle. « Nous voulons créer une vraie routine hebdomadaire de la sortie ciné », nous lance Raphaël, »Désormais, les séances d’I Cinema seront tous les Dimanches et les Mercredis en fonction des villes ».

A cela s’ajoute le cadre des cinémas israéliens, qui, il faut le dire, donne une touche de grandiose supplémentaire! « Les cinémas israéliens sont d’énormes complexes avec des salles très confortables et dans lesquels on trouve des restaurants, des magasins, bref tout pour passer une soirée complète et se changer les idées », décrit Raphaël.

Le public répond déjà présent face à une telle offre surtout que le programme à l’affiche de ces séances hebdomadaires est alléchant.