Une société israélienne a développé un drone révolutionnaire de la taille d’une voiture

La société israélienne Urban Aeronautics a développé un drone révolutionnaire de la taille d’une voiture avec ou sans pilote capable de voler dans des endroits que l’hélicoptère ne peut atteindre ou encore évacuer des blessés dans des situations dangereuses. Le drone pourrait être opérationnel et en service d’ici deux ou trois ans, a rapporté Reuters mardi.

Les fabricants du « Cormorant » anciennement connu sous le nom d’AirMule, espèrent que la machine volante sera sur le marché d’ici 2020. De la taille d’une voiture, il pèse une tonne et demie et peut transporter une charge jusqu’à 500 kg. Il n’utilise pas d’hélices mais des rotors internes pour voler à une vitesse allant jusqu’à 185 km/h. Ainsi il pourra être utilisé pour évacuer des personnes dans des situations dangereuses ou hostiles ou déployer des forces militaires en toute sécurité . Le fondateur et PDG d’Urban Aeronautics, Rafi Yoeli a confié à Reuters que le Cormorant pourrait révolutionner la guerre. Il ajoute que le Cormorant peut naviguer dans des environnements urbains que n’atteignent pas les hélicoptères en raison de sa taille et de son mode de propulsion.

