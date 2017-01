Shoah : le président du Congrès Juif Européen rencontre le pape au Vatican  

Le Dr. Moshé Kantor, président du Congrès Juif Européen, venu à la tête d’une délégation, a rencontré vendredi le pape François au Vatican à l’occasion de la Journée internationale de commémoration de l’Holocauste instituée par l’Onu en 2005.

Au cours de l’entretien, le pape a parlé de la gravité de ce jour, soulignant : « Pour nous, il est important de commémorer le souvenir des victimes afin qu’une telle tragédie ne se reproduise jamais ».

Il a ajouté : « Les Juifs portent toujours en eux les marques de la Shoah et encore aujourd’hui, ils sont menacés par un antisémitisme qui prend les formes les plus vicieuses ».

Le Dr Kantor a pris ensuite la parole et a remercié avant tout le pape pour sa visite l’an dernier à Auschwitz. Il lui a remis un livre sur les communautés juives d’Europe et a déclaré : « « Nous saluons votre condamnation du terrorisme mondial et je vous rejoins dans votre lutte contre ce que vous avez décrit comme un fléau ».

Et de préciser : « Nous devons réaffirmer les principes qui unissent les trois grandes religions monothéistes, le judaïsme, le christianisme et l’Islam, et nous opposer fermement à la violence et la haine tout en appelant à la tolérance et à la réconciliation. »

Kantor a ajouté : « En tant que représentant du peuple juif, je tiens aussi à exprimer ma profonde tristesse face à la persécution et à la destruction des anciennes communautés chrétiennes du Moyen-Orient ».

Le pape et le Dr Kantor ont ensuite discuté des moyens d’effectuer un travail interconfessionnel commun et d’établir des ponts entre les deux communautés.