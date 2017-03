Shoah : des lycéens des Pays de la Loire au cœur de l’horreur

L’après-midi, visite du camp d’Auschwitz 1 où se trouve le Musée National installé dans les baraquements transformés en salles d’exposition. On y découvre les photos des objets personnels des déportés, valises, brosses, chaussures, des cheveux aussi et la liste infinie de noms avec les matricules.

Les 170 lycéens et leurs accompagnateurs avaient pris l’avion mardi 14 mars au matin de Nantes-Atlantique. Arrivée plus tard que prévue à Cracovie en Pologne à la mi-journée.

Et puis il y eut le témoignage d’une rescapée des camps de la mort, Yvette Lévy. C’était d’autant plus fort que les survivants sont d’années en années de plus en plus rares. Une chance pour ces jeunes qui seront parmi les derniers à recevoir cette parole confiée par un témoin de l’Histoire.

Tous ces jeunes élèves de six établissements de Nantes, Guérande, Clisson et Cholet poursuivront ce travail par une restitution en mai prochain à Ancenis. Un prix national le prix Corrin (du nom d’un couple de rescapés Annie et Charles Corrin) récompensera les meilleurs travaux pédagogiques d’enseignants ou d’élèves sur la Shoah.

Deux établissements de la région, le lycée Galilée de Guérande et le Lycée Fernand Renaudeau de Cholet ont ainsi été distingués en 2015 et 2016.