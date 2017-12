Shabbat agité – roquettes sur Sederot

Ce Shabbat a été l’occasion de nombreses violences arabes palestiniennes, à Jérusalem, en Judée-Samarie ainsi que depuis la bande de Gaza.

Vendredi soir, l’alerte Tseva Adom a retenti à plusieurs moments dans les régions de Shaar Haneguev, Sedot Neguev, ‘Hof Ashkelon, Eshkol et Sederot. Quelques secondes plus tard, plusieurs roquettes s’abattaient en territoire israélien, dont l’une dans une rue de Sederot. Il n’y a pas eu de blessés mais une femme a été en état de choc. Plusieurs véhicules ont été endommagés. Le système Dôme de Fer avait réussi à intercepter une roquette.

En réaction, Tsahal a effectué des raids de représailles contre quatre objectifs appartenant au Hamas, dont deux usines de fabrications d’armement. Deux terroristes appartenant aux Brigades Ezzedin Al-Qassam du Hamas ont été éliminés et vingt-cinq autres blessés.

Le Conseil de sécurité de l’ONU s’est réuni en séance d’urgence. Face aux diverses condamnations et avertissements prévisibles à l’encontre d’Israël, l’ambassadrice des Etats-Unis Nikki Haley s’est une fois de plus distinguée par sa défense farouche d’Israël: « Quiconqze agit de mauvaise foi et utilise la déclaration de Donald Trump comme prétexte à des violences démontre qu’il n’est pas un partenaire pour la paix ».

Par ailleurs, les affrontements entre manifestants arabes et les forces de l’ordre se sont poursuivis durant tout le Shabbat, à Jérusalem, en Judée-Samarie, dans la région arabe israélienne de Wadi Ara et le long de la clôture de sécurité de la bande de Gaza. Les émeutiers ont brûlé des pneus, jeté des pierres et des coktails molotov sur les forces de l’ordre et les soldats. Quatre policiers israéliens ont étéé blessés à Jérusalem et deux émeutiers arabes tués.

Le général Yoav Mordekhaï, coordinateur des activités du gouvernement dans les Territoires a lancé un message en langue arabe aux habitants de la bande de Gaza les prévenant qu’ils risquent de payer le prix d’une escalade de la violence provoquée par l’irresponsabilité de leurs dirigeants. Il a averti que la poursuite des tirs de roquettes entraînera des réactions encore plus violentes de la part de Tsahal.

Des manifestations ont également eu lieu à Amman et Beyrouth.

