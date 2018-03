Shaaré Dim’a du Rav Yehouda Léon Ashkénazi, Manitou, zatsal

Mardi dernier, le centre culturel de Guivat Shmouel a accueilli une soirée exceptionnelle d’élévation spirituelle à l’occasion de la sortie du livre ”Shaarei Dim’a” du Rav Yehouda Léon Ashkénazi, Manitou, zatsal.

Les Rabbins Oury Cherki, Avinadav Aboukrat et David Menahem, ainsi que Monsieur Haïm Rottenberg ont tenu un débat passionné et passionnant sur la signification de la prière et sa profondeur selon Manitou. Ils ont fait ressortir l’importance que Manitou accordait au service de Dieu, une prière orientée vers la louange, les remerciements et alliée au monde matériel.

Le livre est dédié à la mémoire des parents de Mme Sandrine Elbaum Bouhnik, qui a orchestré la soirée. Ses parents étaient tous deux olim de France.

L’événement a été agrémenté de musique et de chants issus de la prière, interprétés par Reouven Zerbib et Ouriel Bennaïm.

Les 140 personnes présentes ont vécu une expérience unique d’alliance entre prière, Torah, philosophie et kabbale.