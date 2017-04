Seder à l’Onu : 30 ambassadeurs écoutent les explications de Danon sur Pessah’

Cela fait aussi partie de la Hasbara. L’ambassadeur d’Israël à l’Onu Danny Danon a eu la riche d’idée d’organiser, avec l’aide de ses collaborateurs, un Séder symbolique qui s’est déroulé dans l’une des salles de conférences des Nations unies.

Tous les ambassadeurs y étaient conviés et une trentaine d’entre eux ont répondu à l’invitation de leur homologue israélien. Ils ont participé avec beaucoup d’intéret à la lecture de la Haggada en anglais, qui a duré plus d’une heure et demie, ont bu du vin et ont consommé des Matsot.

Réunis autour d’une table bien garnie au centre de laquelle trônait le plateau du Seder avec les aliments traditionnels de la fête, ils ont également entendu les explications de Danny Danon sur la signification de Pessah’.

Il a notamment déclaré : « Le sens de Pessah’ est universel et plus actuel que jamais à notre époque. C’est le moment de l’année où nous célébrons les valeurs de la liberté ».

Il a ajouté : « A Pessah’, nous racontons la Sortie d’Egypte des Enfants d’Israël et le début de leur longue marche dans le désert en direction de la Terre d’Israël. Bien des générations plus tard, le peuple juif a eu droit à nouveau à sa liberté avec la création de l’Etat d’Israël dans sa patrie historique ».

Parmi les diplomates présents, on peut citer les ambassadeurs d’Allemagne, de Hongrie, du Royaume-Uni, d’Australie, d’Ethiopie, de Colombie, du Vietnam, de Jamaïque et du Rwanda.