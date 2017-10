Scénario surréaliste: le Prix Nobel de la paix pour un ministre iranien?

C’est vendredi que sera décerné le prix Nobel de la paix. Selon Marianne Ernault du Journal du Dimanche (JDD), les tensions actuelles entre les Etats-Unis et la Corée du Nord d’une part et l’Iran de l’autre pourraient pousser le jury à opter pour une tactique visant à couper l’herbe sous les pieds du président américain qui a le « tort » d’adopter une position ferme envers ces deux régimes totalitaires et dangereux.

Comme Donald Trump doit faire une déclaration solennelle le 15 octobre devant le Congrès concernant l’accord nucléaire avec l’Iran, certains, considérant que c’est lui le problème et non les dirigeants nord-coréens et iraniens, seraient tentés d’accorder le prix Nobel de la paix à deux des artisans de l’accord de Vienne: la ministre des Affaires étrangères de l’Union européenne Federica Mogherini et son homologue iranien Muhamad Jawad Zarif!

Comme chaque année, les bookmakers ont publié leur liste de favoris pour ce le prix 2017, et ont misé notamment sur les Casques blancs de l’ONU en Syrie, le Pape François ou encore l’Union américaine pour les libertés civiles (ACLU). Mais ils se sont parfois trompés et leus pronostics ont déjà par le passé été déjoués par le choix d' »outsiders ». Ce fut par exemple le cas en 2011 avec les Libériennes Ellen Johnson Sirleaf et Leymah Gbowee ainsi que la Yéménite Tawakkol Karman pour leur « lutte non violente pour la sécurité des femmes et pour les droits des femmes », ou en 2012 avec l’Union européenne, récompensée pour avoir contribué « à l’avancement de la paix ».