Salon du Bourget: en vedette, les réponses d’Israël au terrorisme

Le Salon du Bourget qui a ouvert ses portes du 19 au 25 juin 2017, est une des plus importantes manifestations internationales de l’aéronautique ( 350.000 visiteurs, 150.000 professionnels, et 2.370 exposants) et comme chaque année la délégation israélienne y est tres présente mais la popularité de l’Etat Juif au sein du milieu de la sécurité est encore plus prégnante cette année…

Le salon du Bourget, c’est une « ville » de 20 000 habitants qu’il a fallu construire en six mois sur une surface de 75 hectares. Il affiche complet depuis huit mois. Quelque 300 délégations officielles, 28 ministres étrangers et le président français, Emmanuel Macron, sont attendus…

Compte tenu de la menace terroriste qui pèse sur absolument tous les pays européens, les industries israéliennes leaders dans le domaine de la défense qui ont beaucoup à offrir sont toutes au rendez-vous, car parmi les exposants, une dizaine de compagnies israéliennes seront présentes telles que Israel Aerospace Industries, Elbit Systems ou Rafael, Aeronautics qui a annoncé avoir développé une cinquième génération de ses missiles SPIKE qui peuvent être tirés depuis des véhicules, des hélicoptères, des navires et des lanceurs terrestres.

Cette année, la surface du pavillon israélien a presque doublé afin d’améliorer l’accueil du public et après les journées professionnelles qui se déroulent du lundi au jeudi, le grand public pourra à compter de vendredi admirer toutes les nouveautés du salon y compris pour la première fois en France, le F35 de Lockheed Martin qui fera des démonstrations en vol. Parmi les équipements exposés figurera également le Dôme de fer de Rafael Advanced Defense Systems Ltd, conçu pour intercepter les roquettes.

Source: Tel-Avivre – la rédaction –