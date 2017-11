Salaires des terroristes: Mahmoud Abbas dit « non » à Donald Trump

La patience de l’Administration Trump vis-à-vis de l’Autorité Palestinienne aura-t-elle une limite?

Nabil Shaat, proche conseiller de Mahmoud Abbas pour les relations extérieures a déclaré jeudi que la direction palestinienne ne cèdera pas aux menaces de l’Administration américaines qui exige la cessation de l’aide financière apportée aux terroristes détenus en Israël ou aux familles de terroristes. Nabit Shaat s’est même permis de qualifier ces terroristes de « héros envers lesquels l’Autorité Palestinienne a un devoir national de venir en aide ainsi qu’à leurs familles ».

Ce conseiller de Mahmoud Abbas a également évoqué la loi « Taylor Force » votée au Congrès américain ainsi qu’une mesure similaire présentée à la Knesset, indiquant que « ces propositions de sanctions financières rendront encore plus difficile une relance du processus de paix »!!

Rappelons que Nabil Shaat a occupé de nombreuses fonctions de responsabilité au sein de l’OLP et de l’AP et qu’il est notamment l’auteur de nombreuses déclarations qui ne cachent pas les intentions réelles du Fatah. Il avait notamment indiqué que l’abandon de la violence armée directe par l’Autorité Palestinienne n’était qu’une tactique car elle n’est pas la méthode la plus efficace actuellement…

Photo Miriam Alster / Flash 90