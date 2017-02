SALADE DE QUINOA by Alexandra ABITTAN coach en nutrition

Ingrédients : pour 6 personnes

300g quinoa

1 concombre

1 poivron jaune

1 poivron rouge

1 quart d’oignon rouge

6 radis

Un quart de grenade

50g d’amandes effilées

Graines de tournesol

Pousses de basilic

Menthe fraîche

Pour la Sauce :

Citron

1 cuillère à soupe de tapenade

1 cuillère à soupe Tehina miel

Un peu de sauce soja

Une pointe de pesto

Sel, poivre

1 cuillère à soupe d’huile d’olive

Préparation:

Bien rincer le quinoa dans une passoire très fine.

Verser dans une casserole et ajouter 1,5 à 2 fois son volume d’eau, selon que vous le voulez « al dente » ou bien cuit. Porter à ébullition, baisser le feu et laisser cuire 10 minutes. Ôter du feu et laisser gonfler 5 minutes.

Mélanger tous les Ingrédients vous obtiendrez une délicieuse et saine salade de saison

Bon appétit!!!